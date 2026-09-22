Украинский завод «Интерпайп Сталь» остановил производство после удара ВС РФ

Украинский завод «Интерпайп Сталь» приостановил производство после повреждения оборудования и инфраструктуры предприятия. Об этом сообщила компания «Интерпайп», которой принадлежит завод.

«Повреждено основное производственное оборудование и инфраструктура предприятия, производство продукции остановлено», — говорится в сообщении.

«Интерпайп Сталь» входит в структуру компании «Интерпайп» и специализируется на производстве стальной продукции. Предприятие является одним из крупных металлургических объектов Украины. О сроках восстановления работы завода и масштабах повреждений в компании не сообщили.

Ранее в Минобороны России сообщили о нанесении массированного удара по предприятиям металлургической, химической промышленности, а также объектам военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины. В ведомстве заявили, что среди поражённых объектов оказался завод «Интерпайп Сталь» в Днепропетровской области. Продукция предприятия используется при производстве комплектующих для беспилотников большой дальности.