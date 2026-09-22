Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 сентября, 11:40

Украинский завод «Интерпайп Сталь» остановил производство после удара ВС РФ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Украинский завод «Интерпайп Сталь» приостановил производство после повреждения оборудования и инфраструктуры предприятия. Об этом сообщила компания «Интерпайп», которой принадлежит завод.

«Повреждено основное производственное оборудование и инфраструктура предприятия, производство продукции остановлено», — говорится в сообщении.

«Интерпайп Сталь» входит в структуру компании «Интерпайп» и специализируется на производстве стальной продукции. Предприятие является одним из крупных металлургических объектов Украины. О сроках восстановления работы завода и масштабах повреждений в компании не сообщили.

ВКС России припечатали два «гнезда» ВСУ полуторатонными ФАБами — эпичное видео
ВКС России припечатали два «гнезда» ВСУ полуторатонными ФАБами — эпичное видео

Ранее в Минобороны России сообщили о нанесении массированного удара по предприятиям металлургической, химической промышленности, а также объектам военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины. В ведомстве заявили, что среди поражённых объектов оказался завод «Интерпайп Сталь» в Днепропетровской области. Продукция предприятия используется при производстве комплектующих для беспилотников большой дальности.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar