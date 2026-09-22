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Опубликовано 22 сентября, 08:34

ВКС России припечатали два «гнезда» ВСУ полуторатонными ФАБами — эпичное видео

Минобороны: ВКС поразили пункты управления БПЛА ВСУ бомбами ФАБ-1500

Обложка © Минобороны России

Обложка © Минобороны России

Российская авиация применила ФАБ-1500 по двум пунктам управления украинскими беспилотниками в районе Хотени Сумской области и Дружковки в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Российская авиация применила ФАБ-1500 по двум пунктам БПЛА ВСУ. Видео © Минобороны России

В ведомстве заявили, что удары нанесла оперативно-тактическая авиация ВКС России. Для выполнения боевых задач использовались фугасные авиабомбы ФАБ-1500, оснащённые универсальным модулем планирования и коррекции. Минобороны также опубликовало кадры объективного контроля атаки.

«В результате ударов все цели поражены», — заключили в военном ведомстве.

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Ранее российская авиация также применяла ФАБ-1500 по объектам, связанным с эксплуатацией беспилотников. В начале сентября Life.ru писал об ударе такой авиабомбой по подземному объекту в Херсоне, где находились помещения управления БПЛА и мастерские по их сборке и ремонту.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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