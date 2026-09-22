ВКС России припечатали два «гнезда» ВСУ полуторатонными ФАБами — эпичное видео

Российская авиация применила ФАБ-1500 по двум пунктам управления украинскими беспилотниками в районе Хотени Сумской области и Дружковки в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Российская авиация применила ФАБ-1500 по двум пунктам БПЛА ВСУ. Видео © Минобороны России

В ведомстве заявили, что удары нанесла оперативно-тактическая авиация ВКС России. Для выполнения боевых задач использовались фугасные авиабомбы ФАБ-1500, оснащённые универсальным модулем планирования и коррекции. Минобороны также опубликовало кадры объективного контроля атаки.

«В результате ударов все цели поражены», — заключили в военном ведомстве.

Ранее российская авиация также применяла ФАБ-1500 по объектам, связанным с эксплуатацией беспилотников. В начале сентября Life.ru писал об ударе такой авиабомбой по подземному объекту в Херсоне, где находились помещения управления БПЛА и мастерские по их сборке и ремонту.