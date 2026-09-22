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Опубликовано 22 сентября, 08:10

От отряда до целой бригады: Украинский спецназ начал крушить ВСУ вместе с ВС РФ

Экс-боец ВСУ сообщил о создании украинской бригады спецназа в составе ВС РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

Бывшие украинские военнослужащие, перешедшие на сторону России, объединились в добровольческую бригаду специального назначения, которая участвует в боевых действиях в зоне СВО. Об этом рассказал командир разведгруппы батальона имени Максима Кривоноса, экс-боец украинского спецназа с позывным Борзый.

По его словам, всё начиналось с небольшого подразделения, которое со временем разрослось до батальона. Позже бойцы узнали о других формированиях, созданных из бывших украинских военных, и решили объединить их.

«И вот с недавнего времени мы решили объединиться со своими товарищами, которые перешли на эту сторону», — сказал Борзый.

В результате все эти подразделения вошли в одну добровольческую украинскую бригаду спецназа, пишет ТАСС.

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Ранее перешедший на сторону России бывший военнослужащий ВСУ Владимир Липко рассказал о настроениях среди украинских военных и мирных жителей, заявив об их готовности к уступкам ради прекращения боевых действий.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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