Граждане Украины, включая военнослужащих, готовы на территориальные уступки ради прекращения конфликта. Об этом заявил ТАСС бывший военнослужащий ВСУ Владимир Липко, перешедший на сторону России.

По его словам, многие украинцы хотят завершения боевых действий и прекращения гибели людей. Мужчина отметил, что такие настроения есть как среди мирных жителей, так и среди военных.

«Народ на Украине уже очень длительное время согласен к территориальным уступкам, только чтобы это все остановилось, прекратилось: остановить смерть, исчезновение людей, остановить этот режим», — сказал Липко.

Он добавил, что сейчас обсуждение возвращения к прежним границам среди военнослужащих практически не ведётся. Главным вопросом, как утверждает Липко, является прекращение боевых действий.

«Обычные гражданские, военные [готовы] попрощаться с остатками Донбасса. Никто из военных не хочет границ 14-го года, 91-го года. Об этом уже давным-давно никто не говорит. Просто остановить. Вот о чём люди говорят», — заключил он.

Владимир Липко ранее служил в ВСУ, а затем перешёл на сторону России.

Ранее появилась информация, что украинский военный Владимир Липко сбежал из ВСУ и перешёл на сторону России после того, как глянул в TikTok эфир финской активистки Салли Райски в рамках проекта «Украина пропадает без вести». При этом ТАСС сообщало, что Липко очутился в РФ благодаря спецоперации российской военной контрразведки.