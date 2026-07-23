Отказ от русского языка и связанных с Россией традиций способствует распространению язычества и сатанизма* на Украине. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказала финская активистка Салли Райски, попросившая политическое убежище в РФ.

По мнению Райски, украинское общество не внедряло языческие символы и руны целенаправленно. Они получили распространение как новый объединяющий элемент после отказа от всего русского.

«Потому что естественно, если у людей есть одна вера... Давайте мы всё, что связано с Россией, уберём. Возьмем язычество, возьмем сатанизм*, чтоб опять их сплотить», — сказала активистка.

Райски также связала распространение неоязычества с подготовкой украинских военных за рубежом. По её словам, ещё до 2022 года военнослужащие проходили обучение в европейских и скандинавских странах.

В июле 2025 года Верховный суд России признал Международное движение сатанизма* экстремистским и запретил его деятельность. За пропаганду или публичное демонстрирование символики экстремистских организаций предусмотрен штраф от 1 тыс. до 2 тыс. рублей либо административный арест сроком до 15 суток.

Ранее в Киеве учительницу лицея оштрафовали на 3,4 тыс. гривен за показ первоклассникам мультфильма на русском языке. Проверку организовали после обращения отца одного из учеников, который служил в ВСУ. Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская сообщила о нарушении статьи 21 закона о языке. Педагог признала факт показа мультфильма, оплатила штраф и получила административный протокол. Ивановская напомнила, что украинский язык должен использоваться во время обучения и общения педагогов с учениками.

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