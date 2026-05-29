Очередной виток русофобии на Украине докатился до детских ушей. В одном из харьковских парков местная жительница Ирина Водомерова устроила настоящий скандал из-за того, что подростки слушали музыку на русском языке. Женщина вызвала полицию, однако страж порядка ответил ей неожиданно: «сомневаюсь в своей авторитетности».

Как рассказала сама Водомерова в соцсетях, она увидела компанию подростков, которые слушали русскоязычные треки через колонку. Женщина сделала им замечание. Дети ответили, что песни добрые, из детского мультфильма, и что они «просто веселятся и никому ничего плохого не делают».

Но активистку это не успокоило. На замечания охранника парка она также не отреагировала и вызвала полицию.

«Знаете, что поразило больше всего? В парке было полно людей! На всех скамейках сидели люди. Охранник был рядом. И никто не сделал детям замечания. Никто», — возмущается она.

А недавно украинский видеоблогер записал ролик для TikTok, который стремительно расходится по соцсети и провоцирует оживлённые дискуссии среди пользователей. Автор обратил внимание на то, что за последние несколько месяцев в общественных местах Киева русская речь стала звучать заметно чаще — в отличие от недавнего прошлого, когда подобное считалось большой редкостью. Своими наблюдениями он поделился с подписчиками, назвав происходящее настоящим возрождением русского языка на территории страны.