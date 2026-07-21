Показала детям мультик — и попала на 3400 гривен: Учительницу в Киеве наказали за русский язык
Учительницу в Киеве оштрафовали за мультфильм на русском для первоклассников
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
В Киеве педагога одного из лицеев наказали штрафом в 3400 гривен. Причиной стал мультфильм на русском языке, который она включила первоклассникам. Об этом сообщает уполномоченная по защите государственного языка в Незалежной Елена Ивановская на официальной странице в социальных сетях.
По её словам, основанием для осуществления государственного контроля стало обращение отца ученика, ветерана ВСУ, который сообщил о «нарушении языковых прав детей». Инспекционная проверка выявила «факт грубого нарушения 21-й статьи Закона о языке». В офисе омбудсмена заявили, что «использование языка страны-агрессора в образовательной сфере переходит все допустимые границы».
Учительница не стала отрицать случившееся и согласилась с претензиями и уже перечислила деньги по штрафу. Также известно, что на неё оформили административный протокол.
«Украинский должен быть языком обучения, повседневного общения педагогов с учениками, официальных мероприятий, воспитательной работы, объявлений и всей публичной коммуникации учебного заведения», — отметила Ивановская.
Ранее сообщалось, что в Одессе под такое же наказание попали работники областного драматического театра. На них составили пять административных протоколов из-за использования русского языка вместо украинского. Поводом для проверки стала жалоба после скандала с отменой студенческого спектакля по пьесе Николая Кулиша «Мина Мазайло», к ней приложили аудиозаписи заседаний, где, как утверждается, звучал негосударственный язык.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.