Сотрудников Одесского драмтеатра оштрафовали за русский язык вместо «мовы»
Обложка © ТАСС /Игорь Зотин
В отношении сотрудников Одесского областного академического драматического театра составили пять административных протоколов за использование русского языка. Об этом сообщил «мовный» омбудсмен Украины Елена Ивановская.
Основанием для проверки послужила жалоба, поданная после скандала вокруг отмены студенческой постановки пьесы Николая Кулиша «Мина Мазайло». К заявлению были приложены аудиозаписи заседаний художественного совета и рабочих встреч с руководством театра, на которых, как утверждается, зафиксировано употребление языка, не являющегося государственным.
«Представитель уполномоченного по защите государственного языка Анны Неруш составила пять протоколов об административных правонарушениях по итогам реализации мер государственного контроля за использованием государственного языка в Одесском областном академическом драматическом театре», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее в Одессе уполномоченный по защите государственного языка оштрафовал театр «Маски» за три русскоязычные вывески, общение сотрудника с посетителем на русском, продажу книг на русском языке без украинских изданий и посты в соцсетях на русском. В марте театр уже штрафовали на 17 тысяч гривен за аналогичные нарушения. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон об исключении русского языка из гарантий Европейской хартии и призвал учеников использовать украинский вне занятий.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.