Сотрудников Одесского драмтеатра оштрафовали за русский язык вместо «мовы»

В отношении сотрудников Одесского областного академического драматического театра составили пять административных протоколов за использование русского языка. Об этом сообщил «мовный» омбудсмен Украины Елена Ивановская.

Основанием для проверки послужила жалоба, поданная после скандала вокруг отмены студенческой постановки пьесы Николая Кулиша «Мина Мазайло». К заявлению были приложены аудиозаписи заседаний художественного совета и рабочих встреч с руководством театра, на которых, как утверждается, зафиксировано употребление языка, не являющегося государственным.

«Представитель уполномоченного по защите государственного языка Анны Неруш составила пять протоколов об административных правонарушениях по итогам реализации мер государственного контроля за использованием государственного языка в Одесском областном академическом драматическом театре», — говорится в сообщении ведомства.