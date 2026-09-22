«Герани» сожгли три РЛС и станцию связи ВСУ в двух областях Украины

Российские войска беспилотниками «Герань-4 сикер» поразили три радиолокационные станции и радиорелейную станцию связи ВСУ в Днепропетровской и Одесской областях. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Кадры объективного контроля поражения трёх радиолокационных станций и радиорелейной станции связи ВСУ в Днепропетровской и Одесской областях с применением БПЛА «Герань-4 сикер»», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны, в результате серии ударов все четыре заявленные цели были поражены.

Ранее Life.ru сообщал об ударах «Гераней» по двум РЛС ВСУ в Одесской и Днепропетровской областях. Тогда Минобороны заявило о поражении двух радиолокационных станций 35Д6 возле Староказачьего и Андреевки.