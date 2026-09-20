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Опубликовано 20 сентября, 09:39

«Герани» ударили по двум РЛС ВСУ сразу в двух областях Украины

Армия России поразила две РЛС ВСУ в Одесской и Днепропетровской областях

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские войска поразили две радиолокационные станции 35Д6 украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Одна из установок находилась возле населённого пункта Староказачье в Одесской области. Вторую обнаружили в районе Андреевки Днепропетровской области. Для ударов применили два беспилотника «Герань-4 сикер». Российское военное ведомство также опубликовало кадры поражения обеих целей.

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Ранее российские военные поразили шесть локомотивов, используемых ВСУ. Удары наносились беспилотниками «Герань-4 сикер» по железнодорожной технике в Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях.

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Николь Вербер
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