Российские войска поразили две радиолокационные станции 35Д6 украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Одна из установок находилась возле населённого пункта Староказачье в Одесской области. Вторую обнаружили в районе Андреевки Днепропетровской области. Для ударов применили два беспилотника «Герань-4 сикер». Российское военное ведомство также опубликовало кадры поражения обеих целей.

Ранее российские военные поразили шесть локомотивов, используемых ВСУ. Удары наносились беспилотниками «Герань-4 сикер» по железнодорожной технике в Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях.