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Опубликовано 11 сентября, 06:25

Одесский завод автомобильных агрегатов попал под адский удар: как он помогал ВСУ

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.

Российские войска нанесли удар по заводу автомобильных агрегатов в Одессе, где, по данным Минобороны РФ, проводились ремонт и обслуживание техники украинской армии.

В российском военном ведомстве сообщили, что объект был поражён в результате применения высокоточного оружия воздушного базирования и ударных беспилотников.

«В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными БПЛА поражены: в городе Одессе и Одесской области завод автомобильных агрегатов, осуществляющий ремонт и обслуживание военной техники ВСУ», — говорится в сообщении Минобороны.

Других подробностей о характере повреждений объекта и последствиях удара ведомство не привело.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Гостомеле под Киевом после ударов российских беспилотников «Герань» начался крупный пожар на складах с боеприпасами. Местные жители сообщали о сильных взрывах и продолжающейся детонации. Также под мощный удар попали дата-центр «Би-мобайл» с разведдаными ВСУ и центр запчастей для дронов.

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Андрей Бражников
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