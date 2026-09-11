Одесский завод автомобильных агрегатов попал под адский удар: как он помогал ВСУ

Российские войска нанесли удар по заводу автомобильных агрегатов в Одессе, где, по данным Минобороны РФ, проводились ремонт и обслуживание техники украинской армии.

В российском военном ведомстве сообщили, что объект был поражён в результате применения высокоточного оружия воздушного базирования и ударных беспилотников.

«В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными БПЛА поражены: в городе Одессе и Одесской области завод автомобильных агрегатов, осуществляющий ремонт и обслуживание военной техники ВСУ», — говорится в сообщении Минобороны.

Других подробностей о характере повреждений объекта и последствиях удара ведомство не привело.