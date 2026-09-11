Одесский завод автомобильных агрегатов попал под адский удар: как он помогал ВСУ
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.
Российские войска нанесли удар по заводу автомобильных агрегатов в Одессе, где, по данным Минобороны РФ, проводились ремонт и обслуживание техники украинской армии.
В российском военном ведомстве сообщили, что объект был поражён в результате применения высокоточного оружия воздушного базирования и ударных беспилотников.
«В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными БПЛА поражены: в городе Одессе и Одесской области завод автомобильных агрегатов, осуществляющий ремонт и обслуживание военной техники ВСУ», — говорится в сообщении Минобороны.
Других подробностей о характере повреждений объекта и последствиях удара ведомство не привело.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Гостомеле под Киевом после ударов российских беспилотников «Герань» начался крупный пожар на складах с боеприпасами. Местные жители сообщали о сильных взрывах и продолжающейся детонации. Также под мощный удар попали дата-центр «Би-мобайл» с разведдаными ВСУ и центр запчастей для дронов.
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