ВС РФ уничтожили два сухогруза и катер с грузами для ВСУ в порту Черноморск

Вооружённые силы России в течение ночи продолжали наносить групповые удары по предприятиям промышленности, логистическим и дата-центрам, морским портам Украины, а также по судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками в порту Черноморск поражены два морских судна типа «сухогруз», доставивших грузы военного назначения для украинской армии, и морской катер. Также уничтожены резервуары с горюче-смазочными материалами и хранилище с имуществом, предназначенным для обеспечения ВСУ.

«Кроме того, на переходе морем в порт Одесса поражено морское судно типа «сухогруз», осуществлявшее доставку грузов для ВСУ», — говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Гостомеле под Киевом после ударов российских беспилотников «Герань» начался крупный пожар на складах с боеприпасами. Местные жители сообщали о сильных взрывах и продолжающейся детонации. Кроме того, российские силы ранее атаковали шесть локомотивов, задействованных для нужд ВСУ, с помощью ударных дронов «Герань-4 сикер» — цели находились в разных регионах Украины.