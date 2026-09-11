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Специальная военная операция

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Опубликовано 11 сентября, 06:21

ВС РФ уничтожили два сухогруза и катер с грузами для ВСУ в порту Черноморск

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI). Не является фото с места событий

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI). Не является фото с места событий

Вооружённые силы России в течение ночи продолжали наносить групповые удары по предприятиям промышленности, логистическим и дата-центрам, морским портам Украины, а также по судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками в порту Черноморск поражены два морских судна типа «сухогруз», доставивших грузы военного назначения для украинской армии, и морской катер. Также уничтожены резервуары с горюче-смазочными материалами и хранилище с имуществом, предназначенным для обеспечения ВСУ.

«Кроме того, на переходе морем в порт Одесса поражено морское судно типа «сухогруз», осуществлявшее доставку грузов для ВСУ», — говорится в сообщении военного ведомства.

Дата-центр «Би-мобайл» с разведданными ВСУ и центр запчастей для дронов попали под мощный удар
Дата-центр «Би-мобайл» с разведданными ВСУ и центр запчастей для дронов попали под мощный удар

Ранее Life.ru рассказывал, что в Гостомеле под Киевом после ударов российских беспилотников «Герань» начался крупный пожар на складах с боеприпасами. Местные жители сообщали о сильных взрывах и продолжающейся детонации. Кроме того, российские силы ранее атаковали шесть локомотивов, задействованных для нужд ВСУ, с помощью ударных дронов «Герань-4 сикер» — цели находились в разных регионах Украины.

Главные сводки и события специальной военной операции — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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