Разбор прилётов: Названы цели массированных ударов Армии России по Украине 23 сентября
Военкор Коц: Целями массированных ударов по Украине стали объекты ВСУ в Киеве
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Объекты производства беспилотников и военной логистики ВСУ стали целями российских ударов в ночь на 23 сентября, рассказал обозреватель kp.ru Александр Коц. Он отметил, что в атаке участвовал 161 беспилотник, включая 82 реактивных. Украинская сторона сообщила о попаданиях в 18 локациях.
В Киеве был поражён склад материалов для БПЛА. Украинские власти сообщили о повреждении склада в Голосеевском районе, пожарах на транспортном предприятии в Соломенском и крыше АЗС в Дарницком. В Броварском районе горел склад.
В Вишнёвом целью стала ООО «Туканс», поставляющая 3D-принтеры, запчасти и пластик. В Одессе под удар ВС РФ попали три логистических центра. В Мирном был поражён склад комплектующих для БПЛА, а в море, на подходе к Одессе, — судно с военным грузом.
Напомним, по данным на 23 сентября, ВС РФ окружили ВСУ в Доброполье. Кроме того, идут бои за Краматорск, а группировка «Север» рвёт «Волчанский котёл».
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