Разбор прилётов: Названы цели массированных ударов Армии России по Украине 23 сентября

Объекты производства беспилотников и военной логистики ВСУ стали целями российских ударов в ночь на 23 сентября, рассказал обозреватель kp.ru Александр Коц. Он отметил, что в атаке участвовал 161 беспилотник, включая 82 реактивных. Украинская сторона сообщила о попаданиях в 18 локациях.

В Киеве был поражён склад материалов для БПЛА. Украинские власти сообщили о повреждении склада в Голосеевском районе, пожарах на транспортном предприятии в Соломенском и крыше АЗС в Дарницком. В Броварском районе горел склад.

В Вишнёвом целью стала ООО «Туканс», поставляющая 3D-принтеры, запчасти и пластик. В Одессе под удар ВС РФ попали три логистических центра. В Мирном был поражён склад комплектующих для БПЛА, а в море, на подходе к Одессе, — судно с военным грузом.

Напомним, по данным на 23 сентября, ВС РФ окружили ВСУ в Доброполье. Кроме того, идут бои за Краматорск, а группировка «Север» рвёт «Волчанский котёл».