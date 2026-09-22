Беззащитность Одессы и слабость Киева: Военэксперт раскрыл реальное состояние ПВО Украины

Одесская зона противовоздушной обороны фактически вскрыта, а возможности защиты города серьёзно ослаблены, заявил заведующий отделом Института стран СНГ Владимир Евсеев. По его оценке, Одесса стала практически беззащитной перед российскими ударами.

Собеседник радио «Комсомольская правда» напомнил, что изначально на Украине существовали две наиболее серьёзные зоны противоракетной обороны — Киевская и Одесская. Теперь их возможности заметно различаются.

В районе украинской столицы сохраняется способность перехватывать часть беспилотников. Однако против более скоростных средств поражения система ПВО Киева неэффективна.

«Киевская зона беззащитна для реактивных БПЛА и ракет, а более тихоходные БПЛА, «Герани», там перехватываются», — цитирует военного эксперта kp.ru.

Ранее Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по объектам на Украине в ночь на 22 сентября. По данным ведомства, в Киеве поражены предприятие, выпускавшее комплектующие для ракет «Фламинго», и склад топлива, использовавшийся для снабжения ВСУ.