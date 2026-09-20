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Опубликовано 20 сентября, 08:49

«Герань-4 сикер» ударила по новому мосту для перевозки грузов ВСУ под Одессой

МО: ВС РФ поразили мост для перевозки грузов ВСУ в Одесской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ivkovmark

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ivkovmark

Российские военные поразили новый автомобильный мост в районе села Маяки Одесской области. По данным Минобороны РФ, переправа использовалась для перевозки транспорта с грузами военного назначения для ВСУ.

«Видеокадры поражения ударом БПЛА «Герань-4 сикер» нового автомобильного моста, использовавшегося для переправы через реку автомобильного транспорта с грузами военного назначения для ВСУ, в районе населённого пункта Маяки Одесской области», — сообщили в Минобороны.

Сводка от 20 сентября: ВС РФ поразили склады боеприпасов и имущества ВСУ
Сводка от 20 сентября: ВС РФ поразили склады боеприпасов и имущества ВСУ

Ранее Life.ru сообщал об ударах российских войск по двум автомобильным мостам через Днестр в районе Маяков. По данным Минобороны РФ, эти переправы использовались для транзита грузов военного назначения, поступавших со стороны Румынии и порта Измаил.

Больше новостей о действиях российских войск и ситуации в зоне боевых действий — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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