«Герань-4 сикер» ударила по новому мосту для перевозки грузов ВСУ под Одессой

Российские военные поразили новый автомобильный мост в районе села Маяки Одесской области. По данным Минобороны РФ, переправа использовалась для перевозки транспорта с грузами военного назначения для ВСУ.

«Видеокадры поражения ударом БПЛА «Герань-4 сикер» нового автомобильного моста, использовавшегося для переправы через реку автомобильного транспорта с грузами военного назначения для ВСУ, в районе населённого пункта Маяки Одесской области», — сообщили в Минобороны.

Ранее Life.ru сообщал об ударах российских войск по двум автомобильным мостам через Днестр в районе Маяков. По данным Минобороны РФ, эти переправы использовались для транзита грузов военного назначения, поступавших со стороны Румынии и порта Измаил.