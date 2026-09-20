Сводка от 20 сентября: ВС РФ поразили склады боеприпасов и имущества ВСУ

Российские войска нанесли удары по складам боеприпасов и военно-технического имущества, объектам транспортной инфраструктуры и площадкам, связанным с беспилотниками, в 146 районах. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ 20 сентября.

По данным ведомства, среди целей оказались цеха производства БПЛА и места их хранения. Удары также пришлись по транспортным объектам, которые, как утверждает Минобороны, использовались в интересах ВСУ.

Для поражения целей задействовали оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию российских группировок.

В Минобороны добавили, что удары наносились и по пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.

Накануне ведомство сообщало о поражении складов, объектов транспортной инфраструктуры и площадок производства БПЛА в 142 районах. Тогда в перечень целей также вошли хранилища горючего и комплектующих для беспилотников. Ранее за неделю российские войска, по данным Минобороны, нанесли два массированных и пять групповых ударов по предприятиям военной промышленности, логистическим узлам, энергетической и транспортной инфраструктуре. В ведомстве заявляли, что под удары также попадали места производства и хранения беспилотной техники.