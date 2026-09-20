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Опубликовано 20 сентября, 08:16

Беспощадная охота зенитчиков: Российская ПВО сожгла почти две тысячи целей ВСУ

ПВО РФ сбила 4 снаряда HIMARS, 8 ракет «Фламинго» и 1951 беспилотник ВСУ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Российские расчёты противовоздушной обороны отразили масштабную атаку противника, перехватив тысячи воздушных целей.

По официальным данным оборонного ведомства, дежурные расчёты зенитных комплексов нейтрализовали сразу несколько типов вражеского вооружения. В зоне поражения оказались как тяжёлые реактивные системы, так и легкая беспилотная авиация.

Среди ликвидированных объектов числятся четыре реактивных снаряда американского комплекса HIMARS и восемь ракет «Фламинго».

Наибольший урон нанесён беспилотному флоту неприятеля. Зенитчики сокрушили 1 951 аппарат самолётного типа, предотвратив массированные удары по защищаемым объектам.

Все зафиксированные траектории оперативно выявили дежурные радиолокационные станции, после чего последовал незамедлительный перехват.

Отечественная эшелонированная система ПВО продолжает нести круглосуточное боевое дежурство, оперативно закрывая рубежи от любых попыток воздушного прорыва.

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Ранее стало известно, что за неделю российские военные поразили 16 судов, действовавших, по данным Минобороны РФ, в интересах ВСУ. В число целей вошли 12 сухогрузов, два морских парома типа Ro-Ro, а также танкер и буксир. В МО РФ также доложили о выводе из строя инфраструктуры украинских портов. Эта инфраструктура использовалась для приёма и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.

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Оксана Попова
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