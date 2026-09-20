Беспощадная охота зенитчиков: Российская ПВО сожгла почти две тысячи целей ВСУ

По официальным данным оборонного ведомства, дежурные расчёты зенитных комплексов нейтрализовали сразу несколько типов вражеского вооружения. В зоне поражения оказались как тяжёлые реактивные системы, так и легкая беспилотная авиация.

Ранее стало известно, что за неделю российские военные поразили 16 судов, действовавших, по данным Минобороны РФ, в интересах ВСУ. В число целей вошли 12 сухогрузов, два морских парома типа Ro-Ro, а также танкер и буксир. В МО РФ также доложили о выводе из строя инфраструктуры украинских портов. Эта инфраструктура использовалась для приёма и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.