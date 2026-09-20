В ночь на 20 сентября Вооружённые силы Российской Федерации провели результативную операцию по выводу из строя критически важных объектов военно-промышленного комплекса и цифровой инфраструктуры противника. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, по военным целям в Киеве был нанесен массированный групповой удар с применением высокоточного оружия воздушного базирования и ударных беспилотных летательных аппаратов.

Одной из главных целей атаки стало столичное предприятие радиоэлектронной промышленности «Радионикс». Завод являлся ключевым звеном в цепочке украинского ВПК — именно на его мощностях велась разработка и серийный выпуск систем управления для целой линейки ракетного вооружения, включая противокорабельные комплексы «Нептун», а также изделия типов «Фламинго», FP-7 и FP-9. Поражение цехов завода наносит серьёзный ущерб ракетным программам ВСУ.

Вторым критическим объектом, попавшим под удар российских высокоточных систем, стал киевский дата-центр «Би-мобайл». Данный узел обеспечивал работу сетевого оборудования, круглосуточное хранение, обработку и экстренную передачу информации в интересах формирований ВСУ. В частности, серверные мощности дата-центра напрямую использовались украинскими военными для аккумулирования разведывательных данных, поступающих из различных источников, и координации боевых действий. В результате ночной атаки военная цифровая система противника понесла тяжелые потери.

Ранее стало известно, что за неделю российские военные поразили 16 судов, действовавших, по данным Минобороны РФ, в интересах ВСУ. В число целей вошли 12 сухогрузов, два морских парома типа Ro-Ro, а также танкер и буксир. В МО РФ также доложили о выводе из строя инфраструктуры украинских портов. Эта инфраструктура использовалась для приёма и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.