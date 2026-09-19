Склады, топливо и беспилотники: ВС РФ поразили объекты ВСУ в 142 районах

Российские войска за сутки нанесли удары по объектам снабжения, производства беспилотников и транспортной инфраструктуре, задействованным в интересах ВСУ. Цели были поражены в 142 районах, сообщили в Минобороны России 19 сентября.

Под удары попали склады боеприпасов, горючего и военно-технического имущества. Кроме того, российские силы атаковали цеха по выпуску беспилотников, а также площадки, где хранились сами дроны и комплектующие к ним.

Для поражения объектов задействовали оперативно-тактическую авиацию, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерию. В перечень целей также вошли пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников.

Ранее стало известно, что за неделю российские военные поразили 16 судов, действовавших, по данным Минобороны РФ, в интересах ВСУ. В число целей вошли 12 сухогрузов, два морских парома типа Ro-Ro, а также танкер и буксир. В МО РФ также доложили о выводе из строя инфраструктуры украинских портов. Эта инфраструктура использовалась для приёма и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.