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Специальная военная операция

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Опубликовано 18 сентября, 08:53

Семь ударов за неделю: В МО перечислили главные цели на Украине

МО РФ: За неделю по Украине нанесли два массированных и пять групповых ударов

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские войска с 12 по 18 сентября нанесли по объектам на территории Украины два массированных и пять групповых ударов. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в недельной сводке.

По данным ведомства, целями стали предприятия военно-промышленного комплекса, а также объекты металлургической, автомобильной и радиоэлектронной промышленности, которые использовались в интересах ВСУ.

Кроме того, удары наносились по логистическим и распределительным центрам, объектам топливно-энергетической, железнодорожной и автомобильной инфраструктуры. В Минобороны также сообщили о поражении цехов производства и мест хранения беспилотных летательных аппаратов, наземных роботизированных комплексов и комплектующих к ним. Под удары, по данным ведомства, попали склады боеприпасов, топлива и материальных средств.

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Отдельно российское военное ведомство заявило о выводе из строя ряда объектов украинской портовой инфраструктуры, которые, по версии Минобороны, использовались для приёма и хранения военных грузов и горючего для ВСУ.

В течение этой же недели Минобороны неоднократно сообщало о массированных и групповых ударах по Украине. Так, 17 сентября ведомство заявляло о поражении предприятий металлургической, радиоэлектронной и оборонной промышленности, а также энергетической и транспортной инфраструктуры в Киеве, Запорожье и Одесской области.

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Ранее Life.ru сообщал, что с 5 по 11 сентября российские войска нанесли один массированный и шесть групповых ударов по объектам на Украине.

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Марина Фещенко
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