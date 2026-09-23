Войска РФ ударили по стратегически важному объекту «Гипросвязь» в Киеве

Российские войска ударили по зданию института «Гипросвязь» в Киеве, сообщает телеграм-канал «Военкоры Русской весны». Объект связан со специальной связью, контролем радиочастот и интернет-инфраструктурой Украины.

«Удар нанесён по зданию Украинского института проектирования и развития информационно-коммуникационной инфраструктуры «Гипросвязь», — говорится в публикации.

Институт явлется стратегически важным объектом на Украине. Киевские СМИ также идентифицировали повреждённый объект как девятиэтажное здание «Гипросвязи». После атаки один из местных провайдеров сообщил об обесточивании оборудования в повреждённом дата-центре и перебоях с Интернетом у части абонентов.

Киевские власти подтвердили попадание беспилотника в девятиэтажное нежилое здание в Соломенском районе на уровне четвёртого этажа, не уточнив название объекта. Информация о масштабах повреждений пока не приводится.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные нанесли групповые удары по объектам военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса Украины. По данным ведомства, атаки проводились беспилотными летательными аппаратами.