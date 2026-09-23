Красный Яр и Потихоново в Харьковской области освобождены бойцами ВС РФ

Российские военные установили контроль над Красным Яром и Потихоновом в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения российскими войсками установлен контроль над населёнными пунктами Красный Яр и Потихоново Харьковской области», — говорится в сообщении.

Таким образом, оба населённых пункта перешли под контроль российских сил внутри заявленного кольца окружения. Одновременно бойцы «Севера» продолжают расширять внешнюю зону контроля.

Ранее сообщалось, что российские военные сорвали попытку двух украинских подразделений выбраться из окружения в районе села Чёрное на севере Харьковской области. Покинуть блокированный участок пешком попытались военнослужащие 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Однако российские разведчики заранее обнаружили их передвижение.