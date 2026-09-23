Пешком из окружения: ВС РФ сорвали попытку прорыва двух групп ВСУ под Харьковом
ВС РФ пресекли попытку выхода двух групп ВСУ из окружения в Харьковской области
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Российские военные сорвали попытку двух украинских подразделений выбраться из окружения в районе села Чёрное на севере Харьковской области. Об этом сообщает телеграм-канал «Северный ветер».
Покинуть блокированный участок пешком попытались военнослужащие 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Однако российские разведчики заранее обнаружили их передвижение. По информации собеседника агентства, после этого попытку прорыва пресекли.
«Противник предпринял попытку выхода двумя боевыми группами 22-й ОМБр в пешем порядке из окружения в районе Чёрного», — сказано в публикации.
Чёрное расположено в Купянском районе на северо-востоке Харьковской области, недалеко от границы с Белгородской областью России.
Ранее Life.ru сообщал о другой попытке выхода украинских подразделений из окружения в том же районе. Две штурмовые группы ВСУ пытались прорваться из Чёрного в направлении соседнего Слизнева, однако российские военнослужащие остановили их продвижение.
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