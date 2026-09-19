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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 19 сентября, 04:56

Группировка «Север» остановила прорыв ВСУ из окружения под Харьковом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Российские военнослужащие группировки войск «Север» остановили попытку выхода двух штурмовых групп ВСУ из окружения в Харьковской области. Об этом 19 сентября рассказал начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.

По его словам, украинские подразделения пытались прорваться из района Чёрное в направлении населённого пункта Слизнево, однако попытка была пресечена. Российские подразделения продолжают сужать кольцо окружения.

«Две штурмовые группы противника предприняли попытку выхода из окружения из района Чёрное в направлении населённого пункта Слизнево. Попытка прорыва пресечена», — приводит его слова «РИА Новости».

Межевых также сообщил о поражении живой силы ВСУ в районах Комиссарово, Красного Яра, Грачёвки, Хрипунов и Бузово.

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Ранее Life.ru писал, что ВСУ расформировали штаб группировки «Курск» из-за провалов на Сумщине. Украинское командование передало управление войсками 8-му корпусу десантно-штурмовых войск ВСУ.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Юния Ларсон
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