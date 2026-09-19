Группировка «Север» остановила прорыв ВСУ из окружения под Харьковом

Российские военнослужащие группировки войск «Север» остановили попытку выхода двух штурмовых групп ВСУ из окружения в Харьковской области. Об этом 19 сентября рассказал начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.

По его словам, украинские подразделения пытались прорваться из района Чёрное в направлении населённого пункта Слизнево, однако попытка была пресечена. Российские подразделения продолжают сужать кольцо окружения.

«Две штурмовые группы противника предприняли попытку выхода из окружения из района Чёрное в направлении населённого пункта Слизнево. Попытка прорыва пресечена», — приводит его слова «РИА Новости».

Межевых также сообщил о поражении живой силы ВСУ в районах Комиссарово, Красного Яра, Грачёвки, Хрипунов и Бузово.

Ранее Life.ru писал, что ВСУ расформировали штаб группировки «Курск» из-за провалов на Сумщине. Украинское командование передало управление войсками 8-му корпусу десантно-штурмовых войск ВСУ.