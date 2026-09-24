ВС РФ ликвидировали трёх офицеров ВСУ в Харьковской области и ещё двух регионах

Российские силовые структуры сообщили о ликвидации трёх офицеров ВСУ в разных регионах Украины. Среди погибших, по данным источников РИА «Новости», были военнослужащие в званиях от младшего лейтенанта до подполковника.

Как утверждается, один из ударов пришёлся по пункту временной дислокации 8-го полка Сил специальных операций Украины в городе Балаклея Харьковской области. В результате, по данным собеседника агентства, погиб младший лейтенант Михаил Гернеший.

Кроме того, российские силовые структуры сообщили о гибели командира батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны Украины майора Александра Кушниренко в Сумской области.

Ещё одним военнослужащим, о ликвидации которого сообщили источники, стал подполковник Василий Бесарабчик. По их данным, он был уничтожен в Днепропетровской области.

Ранее Life.ru писал, что российские военные нанесли удары по объектам, связанным с обеспечением ВСУ. По данным Минобороны РФ, среди целей были дата-центры, а также логистические и складские терминалы. В ведомстве отмечали, что эти объекты использовались для поддержки деятельности украинских подразделений.