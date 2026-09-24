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Опубликовано 24 сентября, 06:05

На западе Украины прогремели взрывы на фоне воя сирен

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

В городе Хмельницком на западе Украины прогремели взрывы на фоне воя сирен из-за угрозы с воздуха. Об этом сообщило издание «Факты ICTV».

В момент сообщений о взрывах в Хмельницкой области и ещё 15 регионах страны действовал режим воздушной тревоги. Информация о возможных последствиях и целях пока не приводятся.

Хмельницкая область ранее неоднократно становилась целью атак с применением беспилотников: в регионе сообщали о работе сил ПВО и взрывах во время воздушных тревог.

В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремел очередной взрыв
В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремел очередной взрыв

Ранее Минобороны доложило, что в ночь на 24 сентября Армия России поразила предприятия военно-промышленного комплекса Украины в Киеве и Одесской области. Удары наносились высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также дронами.

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Андрей Бражников
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