В городе Хмельницком на западе Украины прогремели взрывы на фоне воя сирен из-за угрозы с воздуха. Об этом сообщило издание «Факты ICTV».

В момент сообщений о взрывах в Хмельницкой области и ещё 15 регионах страны действовал режим воздушной тревоги. Информация о возможных последствиях и целях пока не приводятся.

Хмельницкая область ранее неоднократно становилась целью атак с применением беспилотников: в регионе сообщали о работе сил ПВО и взрывах во время воздушных тревог.

Ранее Минобороны доложило, что в ночь на 24 сентября Армия России поразила предприятия военно-промышленного комплекса Украины в Киеве и Одесской области. Удары наносились высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также дронами.