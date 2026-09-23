В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремел очередной взрыв

Очередной взрыв прогремел в Киеве, пишут украинские СМИ. В момент хлопка в городе в «юбилейный» десятый раз за день была объявлена воздушная тревога,

Что именно повреждено, в публикации не указывается. Согласно данным официальной онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на момент публикации в Киевской области вновь звучат сирены.

Ранее взрыв прогремел на одном из крупнейших фармацевтических заводов на Украине. Он находится в Киеве. Степень повреждений неизвестна.