В Киеве прогремел взрыв на одном из крупнейших фармацевтических заводов Украины

Взрыв прогремел на территории фармацевтического завода «Дарница», который является одним из крупнейших на Украине. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на представителя компании.

Степень повреждения предприятия неизвестна. На момент взрывов в столице Незалежной объявляли воздушную тревогу.

Ранее в Киеве частично пропало интернет-соединение. Незадолго до этого в районе местного железнодорожного вокзала прогремела серия взрывов, после чего операторы связи сообщили о повреждении дата-центров, в которых располагается сетевое оборудование.