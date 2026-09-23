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Опубликовано 23 сентября, 10:39

В Киеве прогремел взрыв на одном из крупнейших фармацевтических заводов Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd

Взрыв прогремел на территории фармацевтического завода «Дарница», который является одним из крупнейших на Украине. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на представителя компании.

Степень повреждения предприятия неизвестна. На момент взрывов в столице Незалежной объявляли воздушную тревогу.

В Киеве прогремел взрыв спустя минуту после объявления тревоги
В Киеве прогремел взрыв спустя минуту после объявления тревоги

Ранее в Киеве частично пропало интернет-соединение. Незадолго до этого в районе местного железнодорожного вокзала прогремела серия взрывов, после чего операторы связи сообщили о повреждении дата-центров, в которых располагается сетевое оборудование.

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Матвей Константинов
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