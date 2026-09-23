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Опубликовано 23 сентября, 17:58

«Юбилейная» тревога: В Киеве сирены завыли в 10-й раз за сутки

В Киеве в десятый раз за сутки объявили воздушную тревогу

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Киеве вечером в десятый раз с начала суток объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные официального украинского ресурса оповещения населения.

Предупреждение об угрозе с воздуха также действовало в Киевской и ряде других областей Украины. Позднее тревогу в столице и Киевской области отменили, однако в нескольких регионах она продолжала действовать.

На Украине повреждены две нефтебазы сети автозаправок WOG
На Украине повреждены две нефтебазы сети автозаправок WOG

Ранее Life.ru сообщал, что после серии взрывов в Киеве частично пропало интернет-соединение. По данным украинских СМИ, повреждения получили дата-центры, на территории которых находилось сетевое оборудование, а сами объекты остались без электроснабжения.

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Юрий Лысенко
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