Украина потеряла $4,45 млрд из-за простоя портов Одессы

Украина могла недосчитаться около $4,45 млрд валютной выручки из-за продолжительного простоя портов Большой Одессы. Такие подсчёты привело агентство ТАСС, оценив последствия ограничения работы морских маршрутов.

Коммерческое судоходство в портах Одессы, Измаила и Южного было приостановлено с 22 июля. Из-за этого возможности страны по экспорту ключевых товаров заметно сократились.

Наиболее серьёзный удар пришёлся по аграрному сектору. По данным ТАСС, Украина могла потерять значительную часть поставок зерновых культур — пшеницы, ячменя и кукурузы. Также сократился экспорт продукции металлургии.

По подсчётам агентства, на долю недополученных поставок стали приходится около половины прежнего объёма экспорта этой продукции. Ограничения в работе портовой инфраструктуры продолжаются уже более двух месяцев.

Снижение экспортных возможностей отражается на поступлении валюты в экономику страны. Основной проблемой стало сокращение каналов вывоза продукции, которая традиционно отправлялась зарубежным покупателям через Чёрное море.

Ранее эксперт оценил состояние украинской системы противовоздушной обороны в районе Одессы. По словам заведующего отделом Института стран СНГ Владимира Евсеева, возможности защиты региона заметно изменились по сравнению с началом конфликта. Он отметил, что прежде Одесское направление считалось одним из ключевых для украинской системы ПВО.