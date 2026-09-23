Сухогруз с грузами для ВСУ попал под удар по пути в Одессу
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Российские военные поразили сухогруз, который, по данным Минобороны РФ, доставлял в Одессу грузы военного назначения. Как сообщили в ведомстве, судно было поражено во время перехода морем.
«На переходе морем поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее в порт Одесса грузы военного назначения», — говорится в сообщении Минобороны.
Ранее Минобороны РФ сообщало о групповых ударах по объектам логистической инфраструктуры и предприятиям, связанным с производством комплектующих для беспилотников на территории Украины. В Киеве и Киевской области был уничтожен склад с материалами для производства беспилотников. А в населённом пункте Вишнёвое под удар попало промышленное предприятие «Туканс», где выпускались комплектующие для БПЛА.
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