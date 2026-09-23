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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 23 сентября, 05:36

Сухогруз с грузами для ВСУ попал под удар по пути в Одессу

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Российские военные поразили сухогруз, который, по данным Минобороны РФ, доставлял в Одессу грузы военного назначения. Как сообщили в ведомстве, судно было поражено во время перехода морем.

«На переходе морем поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее в порт Одесса грузы военного назначения», — говорится в сообщении Минобороны.

В Житомире загорелся немецкий завод Kromberg & Schubert
В Житомире загорелся немецкий завод Kromberg & Schubert

Ранее Минобороны РФ сообщало о групповых ударах по объектам логистической инфраструктуры и предприятиям, связанным с производством комплектующих для беспилотников на территории Украины. В Киеве и Киевской области был уничтожен склад с материалами для производства беспилотников. А в населённом пункте Вишнёвое под удар попало промышленное предприятие «Туканс», где выпускались комплектующие для БПЛА.

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Андрей Бражников
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