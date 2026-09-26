ВС РФ поразили мост для переброски военных грузов под Одессой

Российские войска поразили портовый пункт в Вилково и автомобильный мост для переброски военных грузов в Маяках Одесской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, портовый пункт в Вилково использовался для поступления на Украину оружия и боеприпасов из европейских стран.

«В г. Одессе и Одесской области (поражены — прим. Life.ru)... автомобильный мост в н. п. Маяки, задействованный для переброски грузов военного назначения подразделениям ВСУ», — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее Life.ru рассказывал, что российские военные поразили автомобильный мост в районе Маяков. По данным Минобороны, переправа использовалась для перевозки транспорта с грузами военного назначения для ВСУ.