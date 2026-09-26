ВС РФ ночью поразили сухогруз в акватории Чёрного моря
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Вооружённые силы России в ночь на 26 сентября поразили морское судно типа «сухогруз» в акватории Чёрного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«ВС РФ ночью поразили морское судно типа «сухогруз» в акватории Черного моря», — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru рассказывал, что российские военные поразили пять сухогрузов в Чёрном море и порту Одессы. По данным Минобороны, эти суда использовались для доставки грузов военного назначения в интересах ВСУ.
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