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Опубликовано 26 сентября, 05:14

ВС РФ ночью поразили сухогруз в акватории Чёрного моря

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Вооружённые силы России в ночь на 26 сентября поразили морское судно типа «сухогруз» в акватории Чёрного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«ВС РФ ночью поразили морское судно типа «сухогруз» в акватории Черного моря», — говорится в сообщении.

Новости СВО 26 сентября: Прорыв под Краматорском и Славянском, разгром ВСУ в «Волчанском котле», удары по ЦОД Киева
Новости СВО 26 сентября: Прорыв под Краматорском и Славянском, разгром ВСУ в «Волчанском котле», удары по ЦОД Киева

Ранее Life.ru рассказывал, что российские военные поразили пять сухогрузов в Чёрном море и порту Одессы. По данным Минобороны, эти суда использовались для доставки грузов военного назначения в интересах ВСУ.

Больше новостей о действиях российских войск и ситуации в зоне боевых действий — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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