ВС РФ ночью поразили сухогруз в акватории Чёрного моря

Вооружённые силы России в ночь на 26 сентября поразили морское судно типа «сухогруз» в акватории Чёрного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«ВС РФ ночью поразили морское судно типа «сухогруз» в акватории Черного моря», — говорится в сообщении.

Ранее Life.ru рассказывал, что российские военные поразили пять сухогрузов в Чёрном море и порту Одессы. По данным Минобороны, эти суда использовались для доставки грузов военного назначения в интересах ВСУ.