Зеленский заявил о корректировке системы реагирования на удары по Киеву
Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
В Киеве скорректировали систему реагирования на российские удары по критической инфраструктуре. Об этом глава Украины Владимир Зеленский сообщил по итогам селекторного совещания с военными, членами правительства и руководителями профильных служб.
«Должны быть полностью реализованы защитные решения. Определили необходимое перераспределение ресурсов. Важно, чтобы местные власти в Киеве были готовы к быстрым решениям в поддержку людей», — написал Зеленский.
Он также заявил, что ожидает докладов от премьер-министра Украины и главкома ВСУ о мерах, определённых по итогам совещания. Одновременно обсуждались поставки ракет для ПВО и боеприпасов для F-16.
Накануне Life.ru писал о массированном ударе по объектам в Киеве и Киевской области. По данным Минобороны РФ, были поражены коммуникационный центр и объекты энергетической системы, которые обеспечивали военное производство. Отдельно Life.ru сообщал об ударах по ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, Трипольской ТЭС и Киевской ГЭС, после чего в отдельных районах возникли перебои со светом и водой. 1 октября под удар попал Южный мост в Киеве.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.