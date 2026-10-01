Зеленский заявил о корректировке системы реагирования на удары по Киеву

В Киеве скорректировали систему реагирования на российские удары по критической инфраструктуре. Об этом глава Украины Владимир Зеленский сообщил по итогам селекторного совещания с военными, членами правительства и руководителями профильных служб.

«Должны быть полностью реализованы защитные решения. Определили необходимое перераспределение ресурсов. Важно, чтобы местные власти в Киеве были готовы к быстрым решениям в поддержку людей», — написал Зеленский.

Он также заявил, что ожидает докладов от премьер-министра Украины и главкома ВСУ о мерах, определённых по итогам совещания. Одновременно обсуждались поставки ракет для ПВО и боеприпасов для F-16.