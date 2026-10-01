Киев заговорил о 10 тысячах российских дронов: Что известно о запасах «Гераней»

Россия могла накопить около 10 тысяч обычных ударных беспилотников с поршневыми двигателями. Такую оценку приводит «РБК-Украина» со ссылкой на информированный источник.

Одновременно собеседники издания из украинских сил обороны утверждают, что Россия ежемесячно производит около двух тысяч реактивных БПЛА «Герань-4» и «Герань-5».

По версии источников «РБК-Украина», увеличить выпуск новых аппаратов удалось после прекращения производства предыдущей реактивной модели «Герань-3» и перенаправления части комплектующих на более современные версии. При этом дальнейшее наращивание производства, как утверждают собеседники издания, зависит в том числе от поставок турбореактивных двигателей.

Российские военные, по наблюдениям украинской стороны, комбинируют в ходе ударов реактивные и обычные беспилотники. Небольшие группы аппаратов запускаются волнами одна за другой, из-за чего воздушная атака может продолжаться несколько часов. Собеседники украинского издания считают, что такая тактика вынуждает ПВО постоянно реагировать на новые цели и расходовать ресурсы.

По данным «РБК-Украина», в последнее время реактивные аппараты могли составлять около 50–60% применяемых российских дронов в отдельных атаках. Источники издания также утверждают, что в дальнейшем их доля может увеличиться.