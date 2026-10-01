Киев заговорил о 10 тысячах российских дронов: Что известно о запасах «Гераней»
«РБК-Украина»: Россия накопила около 10 тысяч ударных БПЛА
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Россия могла накопить около 10 тысяч обычных ударных беспилотников с поршневыми двигателями. Такую оценку приводит «РБК-Украина» со ссылкой на информированный источник.
Одновременно собеседники издания из украинских сил обороны утверждают, что Россия ежемесячно производит около двух тысяч реактивных БПЛА «Герань-4» и «Герань-5».
По версии источников «РБК-Украина», увеличить выпуск новых аппаратов удалось после прекращения производства предыдущей реактивной модели «Герань-3» и перенаправления части комплектующих на более современные версии. При этом дальнейшее наращивание производства, как утверждают собеседники издания, зависит в том числе от поставок турбореактивных двигателей.
Российские военные, по наблюдениям украинской стороны, комбинируют в ходе ударов реактивные и обычные беспилотники. Небольшие группы аппаратов запускаются волнами одна за другой, из-за чего воздушная атака может продолжаться несколько часов. Собеседники украинского издания считают, что такая тактика вынуждает ПВО постоянно реагировать на новые цели и расходовать ресурсы.
По данным «РБК-Украина», в последнее время реактивные аппараты могли составлять около 50–60% применяемых российских дронов в отдельных атаках. Источники издания также утверждают, что в дальнейшем их доля может увеличиться.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия увеличила производство беспилотников в несколько раз, а выпуск отдельных классов БПЛА — в десятки раз. В сентябре Минобороны РФ неоднократно сообщало о применении новых модификаций: так, «Герань-4 сикер» поразила автомобильный мост в Одесской области, который использовался для перевозки военных грузов. Позже российское военное ведомство сообщило об ударах такими аппаратами по трём РЛС и станции связи ВСУ. Ещё ранее Life.ru рассказывал о применении алгоритмов искусственного интеллекта в беспилотниках «Герань-2», включая работу аппаратов в группах с распределением различных функций. Таким образом, развитие линейки идёт сразу по нескольким направлениям — от скорости и дальности до систем наведения и группового применения.
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