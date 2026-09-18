Путин: Россия нарастила выпуск некоторых видов БПЛА в десятки раз

Россия в несколько раз увеличила производство беспилотников, а выпуск отдельных классов БПЛА вырос в десятки раз. Об этом заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград работникам оборонно-промышленного комплекса.

«Бесперебойно поступают в войска беспилотные летательные аппараты. Их производство в зависимости от класса также увеличилось в разы, а по некоторым классам — в десятки раз», — сказал глава государства.

Церемония прошла 18 сентября в Екатерининском зале Кремля в преддверии Дня оружейника. Путин поблагодарил работников ОПК за работу и отметил, что предприятия модернизируют производство и наращивают выпуск востребованной продукции.

Также Владимир Путин заявил о бесперебойном снабжении российских бойцов оружием и военной техникой. Глава государства подчеркнул, что предприятия ОПК обеспечивают войска наиболее востребованными образцами вооружений.