Путин: Российские оружейники регулярно выезжают на передовую

Российские оружейники регулярно выезжают на передовую, чтобы изучать применение своей продукции в боевых условиях. Об этом заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград работникам оборонно-промышленного комплекса в преддверии Дня оружейника.

«Вы грамотно и оперативно решаете сложные, нестандартные задачи, активно модернизируете производство, трудитесь в несколько смен, сверхурочно, регулярно выезжаете на передовую и изучаете применение своей продукции в боевых условиях, чтобы совершенствовать её характеристики», — сказал Путин.

Церемония прошла 18 сентября в Екатерининском зале Кремля. Государственные награды получили заслуженные работники российского оборонно-промышленного комплекса. В этот же день в графике президента было запланировано заседание Военно-промышленной комиссии.

Ранее Владимир Путин заявил о бесперебойном снабжении российских бойцов в зоне СВО оружием и военной техникой. Президент подчеркнул, что предприятия оборонно-промышленного комплекса работают стабильно и поставляют войскам всё необходимое вооружение и технику.