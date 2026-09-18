Путин: Россия уверенно стоит в лидерах мирового рынка вооружений

Портфель экспортных заказов российского оборонно-промышленного комплекса превысил 70 миллиардов долларов и продолжает расти. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил на церемонии вручения государственных наград работникам ОПК.

«Это означает, что Россия уверенно занимает позиции в числе лидеров мирового рынка вооружений», — сказал глава государства.

Путин также высоко оценил продукцию отечественных оборонных предприятий. По его словам, российские специалисты создают современные и во многом уникальные образцы вооружений и техники. Политик напомнил, что наше оружие ценится как самое надёжное и эффективное во всём мире.

Церемония награждения заслуженных работников оборонно-промышленного комплекса прошла в Кремле в преддверии Дня оружейника. Профессиональный праздник ежегодно отмечается в России 19 сентября.

Также президент РФ Владимир Путин напомнил, что российская «оборонка» бесперебойно снабжает вооружённые силы в зоне проведения СВО самыми востребованными образцами вооружения и техники.