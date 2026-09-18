Путин: Российская оборонка бесперебойно снабжает бойцов СВО оружием и техникой

Российская «оборонка» бесперебойно снабжает вооружённые силы в зоне проведения СВО самыми востребованными образцами вооружения и техники. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе церемония вручения государственных наград в Кремле.

По словам главы государства, с начала спецоперации на Украине производство боеприпасов и средств поражения, в том числе высокоточных, выросло в 22 раза, радиолокационных станций — почти в пять раз, а бронетанкового вооружения — в 2,5 раза.

Ранее Владимир Путин раскрыл число жителей столицы, которые сражаются на фронте. По словам президента, речь идёт о десятках тысяч бойцов.