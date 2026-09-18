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Опубликовано 18 сентября, 15:00

Путин: Российская оборонка бесперебойно снабжает бойцов СВО оружием и техникой

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Российская «оборонка» бесперебойно снабжает вооружённые силы в зоне проведения СВО самыми востребованными образцами вооружения и техники. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе церемония вручения государственных наград в Кремле.

По словам главы государства, с начала спецоперации на Украине производство боеприпасов и средств поражения, в том числе высокоточных, выросло в 22 раза, радиолокационных станций — почти в пять раз, а бронетанкового вооружения — в 2,5 раза.

Путин отметил вклад Паралимпийского комитета РФ в поддержку ветеранов СВО
Путин отметил вклад Паралимпийского комитета РФ в поддержку ветеранов СВО

Ранее Владимир Путин раскрыл число жителей столицы, которые сражаются на фронте. По словам президента, речь идёт о десятках тысяч бойцов.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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