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Регион
Опубликовано 5 сентября, 12:06

Путин: Десятки тысяч москвичей сражаются на фронте в зоне проведения СВО

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Десятки тысяч жителей Москвы выполняют боевые задачи на фронте в зоне проведения СВО. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая в столичном парке Зарядье по случаю Дня города.

«Десятки тысяч москвичей сегодня сражаются против неонацистов на линии боевого соприкосновения, идут вперёд, проявляя доблесть, отвагу и героизм», — отметил российский лидер.

Путин заявил об отсутствии проблем с численностью войск в зоне СВО
Путин заявил об отсутствии проблем с численностью войск в зоне СВО

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин приказал ВС РФ приостановить удары по столице Украины на трое суток. Это связано с визитом американских переговорщиком Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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