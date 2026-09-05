Путин: Десятки тысяч москвичей сражаются на фронте в зоне проведения СВО

Десятки тысяч жителей Москвы выполняют боевые задачи на фронте в зоне проведения СВО. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая в столичном парке Зарядье по случаю Дня города.

«Десятки тысяч москвичей сегодня сражаются против неонацистов на линии боевого соприкосновения, идут вперёд, проявляя доблесть, отвагу и героизм», — отметил российский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин приказал ВС РФ приостановить удары по столице Украины на трое суток. Это связано с визитом американских переговорщиком Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев.