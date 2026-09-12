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Опубликовано 12 сентября, 03:19

Путин отметил вклад Паралимпийского комитета РФ в поддержку ветеранов СВО

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин направил приветствие лауреатам, организаторам и гостям церемонии вручения премии «Герои Отчизны — Герои спорта». Глава государства особо отметил работу Паралимпийского комитета России по поддержке участников и ветеранов специальной военной операции.

Премией награждают ветеранов СВО, добившихся высоких результатов на всероссийских и межрегиональных соревнованиях. По словам президента, стойкость и сила духа помогли им преодолеть тяжёлые испытания, а их достижения вдохновляют товарищей и способствуют развитию паралимпийского движения.

«В этой связи отмечу большую, востребованную работу Паралимпийского комитета России. Его значимые проекты и инициативы помогают нашим героям проявить свои таланты и способности в спорте, на общественном поприще», — подчеркнул Путин.

Президент пожелал участникам церемонии новых успехов и всего самого доброго.

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Ранее Life.ru сообщал, что Дмитрий Медведев прокомментировал появившиеся в Сети сообщения о возможной новой мобилизации. Политик заявил об отсутствии необходимости в таких мерах.

Больше новостей о ходе спецоперации и Вооружённых силах России — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Виталий Приходько
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