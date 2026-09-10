Без ограничений по возрасту: «БАРС-НН» начал набирать кандидатов с категорией годности «Д»

Нижегородский отряд «БАРС-НН» начал рассматривать ветеранов боевых действий с категорией годности «Д» для заключения трёхлетних контрактов. Возможность касается получивших ранения во время службы кандидатов, состояние которых позволяет занимать конкретные воинские должности.

«В период проведения специальной военной операции появилась возможность рассматривать для заключения контракта сроком на три года граждан, признанных военно-врачебной комиссией не годными к военной службе по состоянию здоровья — с категорией годности «Д», — говорится в сообщении отряда.

Каждого претендента будут оценивать с учётом состояния здоровья и обязанностей, которые ему предстоит выполнять. Автоматического зачисления кандидатов с категорией «Д» не предполагается. Возрастные ограничения для этой категории добровольцев сняты: рассматривать заявления смогут независимо от возраста кандидата.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение партии «Единая Россия» привлекать к службе в региональных подразделениях граждан, освобождённых от военной службы по состоянию здоровья. Среди таких граждан много желающих помогать армии. Они способны выполнять задачи по уничтожению беспилотников, в том числе в составе отрядов БАРС (Боевой армейский резерв страны). Инициативу озвучил Путину военкор Евгений Поддубный.