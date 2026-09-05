Путин заявил, что для защиты неба России нужен единый командир

Президент России Владимир Путин заявил, что для эффективной защиты российского неба от атак ВСУ нужен единый командир, а не просто координационный орган.

Тема прозвучала во время встречи главы государства с пятёркой лидеров федерального списка «Единой России». Герой России и военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал президенту об опыте ситуационного центра в Курской области.

По словам Поддубного, в центре удалось организовать оперативное взаимодействие между всеми структурами, которые участвуют в защите воздушного пространства региона. Он предложил рассмотреть возможность распространения такой модели и на другие территории.

«Мне кажется, нужен не координационный орган — нужен командир. Чтобы был единоначальник», — ответил Путин.

Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Путин призвал последовательно укреплять Россию, несмотря на внешние угрозы и давление. Президент подчеркнул, что государству необходимо усиливать безопасность и устойчивость страны, опираясь на собственные возможности.