Путин заявил, что для защиты неба России нужен единый командир
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Президент России Владимир Путин заявил, что для эффективной защиты российского неба от атак ВСУ нужен единый командир, а не просто координационный орган.
Тема прозвучала во время встречи главы государства с пятёркой лидеров федерального списка «Единой России». Герой России и военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал президенту об опыте ситуационного центра в Курской области.
По словам Поддубного, в центре удалось организовать оперативное взаимодействие между всеми структурами, которые участвуют в защите воздушного пространства региона. Он предложил рассмотреть возможность распространения такой модели и на другие территории.
«Мне кажется, нужен не координационный орган — нужен командир. Чтобы был единоначальник», — ответил Путин.
Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Путин призвал последовательно укреплять Россию, несмотря на внешние угрозы и давление. Президент подчеркнул, что государству необходимо усиливать безопасность и устойчивость страны, опираясь на собственные возможности.
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