Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 сентября, 15:13

Путин заявил, что для защиты неба России нужен единый командир

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что для эффективной защиты российского неба от атак ВСУ нужен единый командир, а не просто координационный орган.

Тема прозвучала во время встречи главы государства с пятёркой лидеров федерального списка «Единой России». Герой России и военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал президенту об опыте ситуационного центра в Курской области.

По словам Поддубного, в центре удалось организовать оперативное взаимодействие между всеми структурами, которые участвуют в защите воздушного пространства региона. Он предложил рассмотреть возможность распространения такой модели и на другие территории.

«Мне кажется, нужен не координационный орган — нужен командир. Чтобы был единоначальник», — ответил Путин.

Путин поддержал создание органа реагирования на атаки, как в Курской области
Путин поддержал создание органа реагирования на атаки, как в Курской области

Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Путин призвал последовательно укреплять Россию, несмотря на внешние угрозы и давление. Президент подчеркнул, что государству необходимо усиливать безопасность и устойчивость страны, опираясь на собственные возможности.

Больше новостей о российской армии, ПВО и защите регионов от воздушных атак — в разделе «Армия» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar