Приказ верховного выполнен: «Искандеры» и 188 «Гераней» оставили Киев без света и дата-центров Оглавление Киев и область: ВС РФ отключают электричество Одесская область: остановлена работа портов Зеленский выпрашивает ПВО: Украина может не пережить зиму ВС РФ продолжают серию мощных ударов по объектам ВСУ на Украине. Это ответ за террористические атаки по городам России, при которых гибнут мирные жители. На этот раз целями стали электростанции, порты, дата-центр. Карта и подробности удара возмездия — на Life.ru «Цирконы» и «Искандеры» выжгли энергосистему Киева и порт Измаил. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) / Не является фото с места событий

В ночь на 30 сентября Армия России атаковала военные цели на Украине. Западные СМИ заявляют, что аналогичных ударов будет больше, а Владимир Зеленский продолжает искать ракеты для ПВО.

— Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по коммуникационному центру в Киеве, объектам энергетической системы Украины в Киевской области, обеспечивающим военное производство, а также инфраструктуре порта Измаил, — рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

В украинских Воздушных силах сообщили, что в атаке участвовали 188 БПЛА, в том числе 86 реактивных, а также баллистические ракеты «Искандер», противокорабельные «Оникс» и гиперзвуковые «Циркон».

Карта ударов возмездия. NASA фиксирует крупные пожары в нескольких районах Киева. Фото © firms.modaps.eosdis.nasa.gov

Киев и область: ВС РФ отключают электричество

Продолжается уничтожение дата-центров. Повторный удар был по центру обработки данных «De-Novo». 17 сентября Минобороны РФ уже сообщало о поражении этой цели.

Основными целями для ВС РФ стали энергетические объекты. В Наливайковке атакована подстанция «Киевская», в Вышгороде Киевская ГЭС, а на берегах Днепра под удар попала Трипольская ТЭС. В селе Гореничи атакован аккумуляторный парк. В российском оборонном ведомстве отмечают, что все предприятия работали на военно-промышленный комплекс Украины.

— Выбить одну подстанцию — неприятность. Выбить турбину, провод и резервную батарею за одну ночь — задача для ремонтников на всю зиму. Особенно когда запчасти для электростанций Европа передаёт Киеву втихую, выгребая собственные склады, — отметил военный корреспондент Александр Коц.

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что обломки ракеты или БПЛА на территории одного из посольств западного государства. Судя по заявлению градоначальника, произошло это в результате работы украинского ПВО.

МО РФ ещё 30 августа заявляло, что начата подготовка к ударам по энергетике Украины. Они наносятся в ответ на атаки Киева по российским гражданским объектам и топливо-энергетическому комплексу. Президент России Владимир Путин предупреждал 2 сентября, что Украине нужно ждать ответ.

— Вооружённым Силам Российской Федерации даны указания по подготовке и нанесению массированных ударов по объектам энергетики Украины. Они бьют по нашим – получат ответ, — заявил глава государства.

Последствия удара по одному из объектов в столице Украины. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

Одесская область: остановлена работа портов

Под очередной удар попал порт «Измаил». Здесь уничтожен производственно-промышленный комплекс. Он занимался приёмом, хранением и дальнейшей отправкой грузов военного назначения и топлива.

В Чёрном море атакован сухогруз, перевозивший в Одессу имущество для ВСУ.

Зеленский выпрашивает ПВО: Украина может не пережить зиму

Накануне Владимир Зеленский заявлял, что на Украину прибыла партия ракет для норвежских ЗРК «NASAMS». По его словам, продолжаются переговоры по перехватчикам для систем «Patriot». В новом обращении руководитель украинского государства поблагодарил партнёров за оказанную помощь, но пожаловался на нехватку средств ПВО.

— Чем ближе к зиме, тем больше такой защиты нужно, — написал Зеленский.

Вероятно, руководитель Украины понимает, что к зиме удары усилятся. Авторы The Economist ссылаясь на украинских чиновников заявляет, что ещё до наступления зимы Киев столкнётся с большими проблемами. В украинской столице считают, что в ноябре будет пик активности России.

Авторы Даниил Черных