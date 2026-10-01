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Опубликовано 1 октября, 13:19
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«Герани-4» ударили по Южному мосту в Киеве, на месте начался пожар

Российская «Герань» ударила по Южному мосту в Киеве, начался пожар. Обложка © Telegram / INSIDER UA | Україна | Новини

Российская «Герань» ударила по Южному мосту в Киеве, начался пожар. Обложка © Telegram / INSIDER UA | Україна | Новини

Южный мост в Киеве подвергся атаке беспилотников, после попаданий на объекте начался пожар, пишет SHOT. Украинские СМИ публикуют видео с места удара.

Российская «Герань» ударила по Южному мосту в Киеве, начался пожар. Видео © Telegram / INSIDER UA | Україна | Новини, Oboz.ua

Для атаки могли применяться беспилотники «Герань-4». Один из аппаратов, как утверждается, попал в район опоры, к которой крепятся стальные ванты моста.

Южный мост соединяет правый и левый берега Днепра и входит в число ключевых транспортных переходов украинской столицы. Через него проходят автомобильная дорога и линия метро, а само направление связывает Киев в том числе с Борисполем. Мост имеет стратегическое значение, поскольку по нему можно оперативно перебрасывать людей, грузы и военную технику.

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Накануне Life.ru писал о массированном ударе по объектам в Киеве и Киевской области. По данным Минобороны России, тогда были поражены коммуникационный центр и объекты энергетической системы, задействованные в интересах военного производства. Отдельно ведомство сообщало об ударах по энергетической инфраструктуре Киевской области.

Больше новостей о ходе специальной военной операции и событиях на линии боевого соприкосновения — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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