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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 30 сентября, 09:45

Киевская ГЭС и Трипольская ТЭС выведены из строя мощными ударами «‎возмездия»

Минобороны: Киевская ГЭС и Трипольская ТЭС попали под удар в ходе ночной атаки

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Минобороны РФ заявило о поражении объектов энергетической инфраструктуры в Киевской области в ходе ночного массированного удара. По данным ведомства, атака проводилась высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками, а под удары попали ГЭС и ТЭС.

Среди поражённых объектов оказалась электроподстанция «Киевская» в населённом пункте Наливайковка. Как поясняет российское военное ведомство, она обеспечивала переток и распределение электроэнергии для объектов военно-промышленного комплекса в Киеве и области.

Также Минобороны РФ заявило об ударе по Киевской гидроэлектростанции в Вышгороде и Трипольской тепловой электростанции. В ведомстве утверждают, что эти объекты обеспечивали энергией предприятия военной промышленности региона.

Кроме того, российское военное ведомство сообщило о поражении аккумуляторного парка хранения энергии в Гореничах. По версии Минобороны РФ, он использовался для обеспечения бесперебойной работы военных объектов.

Киев встретил утро без света и воды: важные энергообъекты попали под ночной удар
Киев встретил утро без света и воды: важные энергообъекты попали под ночной удар

Ранее Life.ru уже писал о поражении ТЭЦ-6 в Деснянском районе украинской столицы. Тогда под удар также попали склады, использовавшиеся ВСУ.

Больше новостей о ходе боевых действий и ударах по военной инфраструктуре — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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