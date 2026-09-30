Киевская ГЭС и Трипольская ТЭС выведены из строя мощными ударами «возмездия»
Минобороны: Киевская ГЭС и Трипольская ТЭС попали под удар в ходе ночной атаки
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Минобороны РФ заявило о поражении объектов энергетической инфраструктуры в Киевской области в ходе ночного массированного удара. По данным ведомства, атака проводилась высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками, а под удары попали ГЭС и ТЭС.
Среди поражённых объектов оказалась электроподстанция «Киевская» в населённом пункте Наливайковка. Как поясняет российское военное ведомство, она обеспечивала переток и распределение электроэнергии для объектов военно-промышленного комплекса в Киеве и области.
Также Минобороны РФ заявило об ударе по Киевской гидроэлектростанции в Вышгороде и Трипольской тепловой электростанции. В ведомстве утверждают, что эти объекты обеспечивали энергией предприятия военной промышленности региона.
Кроме того, российское военное ведомство сообщило о поражении аккумуляторного парка хранения энергии в Гореничах. По версии Минобороны РФ, он использовался для обеспечения бесперебойной работы военных объектов.
Ранее Life.ru уже писал о поражении ТЭЦ-6 в Деснянском районе украинской столицы. Тогда под удар также попали склады, использовавшиеся ВСУ.
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