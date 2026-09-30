Киевская ГЭС и Трипольская ТЭС выведены из строя мощными ударами «‎возмездия»

Минобороны РФ заявило о поражении объектов энергетической инфраструктуры в Киевской области в ходе ночного массированного удара. По данным ведомства, атака проводилась высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками, а под удары попали ГЭС и ТЭС.

Среди поражённых объектов оказалась электроподстанция «Киевская» в населённом пункте Наливайковка. Как поясняет российское военное ведомство, она обеспечивала переток и распределение электроэнергии для объектов военно-промышленного комплекса в Киеве и области.

Также Минобороны РФ заявило об ударе по Киевской гидроэлектростанции в Вышгороде и Трипольской тепловой электростанции. В ведомстве утверждают, что эти объекты обеспечивали энергией предприятия военной промышленности региона.

Кроме того, российское военное ведомство сообщило о поражении аккумуляторного парка хранения энергии в Гореничах. По версии Минобороны РФ, он использовался для обеспечения бесперебойной работы военных объектов.

Ранее Life.ru уже писал о поражении ТЭЦ-6 в Деснянском районе украинской столицы. Тогда под удар также попали склады, использовавшиеся ВСУ.