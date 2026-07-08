Ракетный удар ВС РФ поразил крупнейшую ТЭЦ в Киеве

Российские войска нанесли серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры киевского режима. В Деснянском районе украинской столицы поражена ТЭЦ-6. Об этом со ссылкой на источник сообщает телеканал «Звезда».

По его данным, в том же районе были атакованы склады, использовавшиеся подразделениями ВСУ. Удар по ним наносился оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер». В местных пабликах и соцсетях появились кадры огромного огненного гриба, поднявшегося над ТЭЦ-6. Кроме того, сообщается о ракетном ударе по автобазе на территории ПАО «Киевметрострой» — обширное возгорание зафиксировано многочисленными очевидцами.

Досталось и южному направлению. В Пересыпском районе Одессы «Искандер» поразил скопление топливозаправщиков в районе заглубленного хранилища горюче-смазочных материалов. Видео тушения пожара уже опубликовала местная служба по чрезвычайным ситуациям.

Сегодня экс-депутат Рады сообщил, что завод «Визар», ремонтировавший зенитные системы ВСУ, полностью уничтожен. Причиной стала детонация соседнего склада боеприпасов в Вишнёвом под Киевом — снаряды рвались восемь часов подряд. Среди взорвавшихся зарядов, по его словам, были кассетные боеприпасы и урановые сердечники для снарядов к танкам Abrams.