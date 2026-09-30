Киев встретил утро без света и воды: важные энергообъекты попали под ночной удар

Мощная серия ударов пришлась этой ночью по Киеву и Киевской области. По данным местных мониторонговых каналов, под атакой оказались сразу несколько крупных объектов энергетической инфраструктуры, после чего в отдельных районах начались перебои со светом и водой.

По столичному региону было выпущено около 20 баллистических и сверхзвуковых ракет, в том числе «Искандеры-М» и «Ониксы». В числе заявленных целей — ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, Трипольская ТЭС и Киевская ГЭС. После ударов на ряде объектов возникли крупные пожары. В отдельных районах Киева фиксировались перебои с электричеством и водоснабжением.

Также стало известно об уничтожении склада с боеприпасами в Голосеевском районе столицы. Взрывы этой ночью звучали и в других украинских городах. Сообщения поступали из Луцка, Кременчуга, Житомира, Ровно и ряда других регионов.

Российские войска и ранее наносили удары по энергетической инфраструктуре Киева. В июле Life.ru сообщал о поражении ТЭЦ-6 в Деснянском районе украинской столицы. Тогда под удар также попали склады, использовавшиеся ВСУ.