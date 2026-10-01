Точный прилёт разнёс тайный цех сборки морских дронов ВСУ прямо в сердце Киева
Вооружённые силы РФ поразили производственную площадку БЭК в Киеве
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Российские войска нанесли результативный удар по промышленным объектам военной инфраструктуры противника в украинской столице. Под огонь попала важная артерия снабжения неприятеля.
Главной целью атаки стал транспортно-логистический комплекс компании «Рента логистик». На его территории располагались производственные мощности, задействованные в интересах вооруженных формирований ВСУ.
В складских помещениях указанной базы был замаскирован цех, где собирали безэкипажные катера для украинской армии.
«Поражены: в Киеве — транспортно-логистический центр (ООО „Рента логистик“), в складском здании которого был оборудован цех по производству безэкипажных катеров», — информировали в военном ведомстве.
Уничтожение данного предприятия лишило неприятеля крупного сборочного узла, выпускавшего морские дроны для диверсионных атак. Подобные операции существенно снижают боевые возможности флота Украины на Чёрном море.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Гостомеле под Киевом после ударов российских беспилотников «Герань» начался крупный пожар на складах с боеприпасами. Местные жители сообщали о сильных взрывах и продолжающейся детонации. Кроме того, российские силы ранее атаковали шесть локомотивов, задействованных для нужд ВСУ, с помощью ударных дронов «Герань-4 сикер» — цели находились в разных регионах Украины.
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