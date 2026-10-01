Точный прилёт разнёс тайный цех сборки морских дронов ВСУ прямо в сердце Киева

Российские войска нанесли результативный удар по промышленным объектам военной инфраструктуры противника в украинской столице. Под огонь попала важная артерия снабжения неприятеля.

Главной целью атаки стал транспортно-логистический комплекс компании «Рента логистик». На его территории располагались производственные мощности, задействованные в интересах вооруженных формирований ВСУ.

В складских помещениях указанной базы был замаскирован цех, где собирали безэкипажные катера для украинской армии.

«Поражены: в Киеве — транспортно-логистический центр (ООО „Рента логистик“), в складском здании которого был оборудован цех по производству безэкипажных катеров», — информировали в военном ведомстве.

Уничтожение данного предприятия лишило неприятеля крупного сборочного узла, выпускавшего морские дроны для диверсионных атак. Подобные операции существенно снижают боевые возможности флота Украины на Чёрном море.