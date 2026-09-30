До 1500 дронов за налёт: На Украине ждут усиления российских атак зимой

Российские удары по объектам на Украине могут стать интенсивнее поздней осенью и зимой, поскольку Москва накапливает беспилотники и ракеты. Об этом сообщает CBS News.

Телеканал обращает внимание на новые реактивные беспилотники «Герань-4» и «Герань-5». По оценкам украинской стороны, в сентябре Россия могла произвести около 1,2 тысячи аппаратов первой модели и порядка 800 второй, а в дальнейшем темпы выпуска якобы будут расти.

Военный аналитик Виктория Чекалина утверждает, что во время массированных атак весной и летом Россия могла иметь запас от 450 до 700 беспилотников различных типов, однако одновременно применяла значительно меньше. По её оценке, осенью и зимой количество дронов в одном массированном налёте теоретически может приблизиться к 1,5 тысячи.

Чекалина также считает, что использование сравнительно небольших групп реактивных БПЛА позволило российским войскам экономить часть крылатых и баллистических ракет. Она оценила российские запасы баллистических ракет к августу примерно в 130 единиц и заявила, что производство ракет якобы превышало плановые показатели на 10–20%.

По версии аналитика, зимой основными целями могут стать объекты электроэнергетической и отопительной инфраструктуры, а реактивные дроны и ракеты могут применяться по предприятиям, складам и другим объектам.

Ранее Life.ru сообщал, что в Верховной раде признали сложности украинской ПВО с перехватом новых реактивных «Гераней». Депутат Сергей Рахманин отмечал, что существующие украинские перехватчики разрабатывались в расчёте на более медленные и низколетящие цели. По его словам, появление «Герани-4» и особенно «Герани-5» стало для украинской системы противовоздушной обороны серьёзной проблемой.